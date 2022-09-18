Детская коляска сгорела на лестничной площадке на Подрезова

В Петроградском районе Петербурга вспыхнул пожар на лестничной площадке. Загорелась детская коляска. Она была пустая. Сведений о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

Как сообщает пресс-служба генерального управления МЧС по Петербургу, в воскресенье, 18 сентября, в 11:17 поступило сообщение о пожаре в Петроградском районе Северной столицы. Огонь вспыхнул на улице Подрезова, 10.

В ведомстве отметили, что на лестничной площадке первого этажа загорелась детская площадка. Однако ребенка внутри не оказалось

Прибывшие на место пожарные потушили пожар в 11:37. На вызове работали 10 сотрудников экстренной службы, а также 2 единицы спецтехники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в доме-памятнике 1908 года вспыхнул пожар в четырехкомнатной коммунальной квартире площадью 120 “квадратов”. Сгорела обстановка на площади 20 квадратных метров.