В Петербурге полиция задержала молодого человека по подозрению в мошенничестве на 800 тысяч рублей

Петербургским полицейским удалось задержать подозреваемого в телефонном мошенничестве. Полиция считает, что он обманул двух пенсионерок на 800 тысяч рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 15 сентября в полицию обратилась 79-летняя жительница Северной столицы. Она сообщила, что мужчина, представившись сотрудником Центробанка, обманул ее на 500 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Также 16 сентября поступило заявление от 90-летней пенсионерки из города на Неве. По словам заявительницы, мошенник сообщил ей, что ее сын попал в ДТП и серьезно пострадал. На лечение сына она передала 300 тысяч рублей.

В субботу, 17 сентября, полицейским удалось задержать подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался 20-летний неработающий петербуржец.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Выборгском районе Петербурга сотрудник “банка” обманул пенсионерку на крупную сумму денег. Женщина перевела телефонному мошеннику 4,5 миллиона рублей.