Петербургская пенсионерка “обезопасила” 4,5 млн рублей

В Выборгском районе Петербурга сотрудник “банка” обманул пенсионерку на крупную сумму денег. Женщина перевела телефонному мошеннику 4,5 миллиона рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 14 сентября, в полицию обратилась 71-летняя жительница города на Неве. По словам заявительницы, в период с 5 по 9 сентября 2022 года ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил ей, что мошенники пытаются списать деньги с ее счета. Однако предложил вариант сохранения денег — перевести деньги на безопасный счет. Пенсионерка поверила ему и частями перевела на указанный счет 4 592 000 рублей.

По факту произошедшего сотрудники правопорядка возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге задержали телефонного мошенника за хищение 75 тысяч рублей.