Причиной смерти главреда “Комсомольской правды” Сунгркина стал инсульт

Главред «Комсомольской правды» Сунгоркин умер в командировке. Причиной смерти называют инсульт.

Как сообщает телеканал 360, причиной смерти главного редактора “Комсомольской правды” Владимира Сунгоркина стал инсульт. Это подтвердил и заместитель редактора отдела политики газеты “Комсомольская правда” Александр Гамов.

Он рассказал, что Сунгоркин умер в среду, 14 сентября, в Хабаровском крае во время командировки. Гамов ответил, что покойный любил Приморье и Владивосток, потому что сам родом оттуда.

Также заместитель рассказал, что он 29 лет отработал в газете “Комсомольская правда” и для него это большая утрата. Гамов считает Сунгоркина гением журналистики и блестящим профессионалом. Описывая совместную работу с ним, заместитель отметил, что работа с главредом была тяжелая, но интересная и нескучная.

Напомним, что информация о смерти главного редактора “Комсомольской правды” Владимира Сунгоркина стало известно утром 14 сентября.