В Петербурге задержан телефонный мошенник за хищение 75 тысяч рублей

Петербургским полицейским удалось задержать мужчину, который подозревается в телефонном мошенничестве. Ранее потерпевшая пенсионерка заявила, что у нее украли 76 000 рублей.

Как сообщает Mash city, в среду, 7 сентября, в полицию обратилась 87-летняя пенсионерка, проживающая в городе на Неве. По словам пострадавшей, на ее телефон поступил звонок от неизвестного номера. Мужчина на той стороне сообщил пенсионерке, что ее внук стал участником дорожно-транспортного происшествия. Также злоумышленник заявил, что ее внук не просто участник, а виновник аварии. За это ему грозит наказание, однако мошенник отметил, что дело можно замять за определенную сумму. Пенсионерка поверила в рассказанную историю и передала преступнику 75 тысяч рублей.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Спустя несколько дней полицейским удалось найти подозреваемого мошенника. Его задержали 10 сентября на Заводском проспекте. Злоумышленником оказался 28-летний безработный парень.