На Шлиссельбургском проспекте две машины не поделили дорогу

В Петербурге на Шлиссельбургском проспекте столкнулись два автомобиля. Сведений о произошедшем в результате аварии не поступало.

В субботу, 10 сентября, поступила информация о возникновении дорожно-транспортного происшествия в Северной столице на Шлиссельбургском проспекте. О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях.

Фотографии и видеоматериалы с места происшествия опубликованы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер ОнлайнСПб” в социальных сетях “ВКонтакте”.

На видео можно заметить, что грузовой автомобиль пропускал иномарку и в этот момент другая машина пыталась проехать, в итоге произошло столкновение двух иномарок. О пострадавших и прибытии сотрудников ГИБДД на место происшествия не сообщается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на площади Восстания в городе на Неве произошла авария с участием двух автомобилей.