“Пришел, увидел, забрал 150 тысяч”: после визита неизвестных у петербургской пенсионерки пропала крупная сумма денег

Во Фрунзенском районе Петербурга к пенсионерке зашли двое неизвестных. После их ухода женщина заметила, что из ее квартиры пропало 150 тысяч рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 10 сентября, в полицию поступило заявление от 82-летней жительницы Северной столицы. По словам заявительницы, с 7 по 8 сентября 2022 года к ней в квартиру зашли двое неизвестных мужчин. После их ухода пенсионерка обнаружила, что из ее квартиры пропало 150 тысяч рублей. Однако из-за преклонного возраста женщина не может вспомнить время и причину посещения. Также она не смогла запомнить особые приметы неизвестных.

Полиция обнаружила, что на месте происшествия есть камеры видеонаблюдения. Правоохранители занимаются изучением видеоматериалов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 1,2 млн рублей.