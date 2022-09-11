Телефонные мошенники в Петербурге озолотились на 1,2 млн рублей

В Выборгском районе Северной столицы мошенникам удалось обмануть пенсионерку на крупную сумму денег. Она передала им более 1,2 млн рублей.

Как стало известно Санкт-Петербургу.ру, в субботу, 10 сентября, в полицию поступило заявление от 71-летней жительницы Петербурга. По словам заявительницы, в период с 7 по 8 сентября 2022 года ей постоянно названивали неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Они сообщили ей, что ее сбережения находятся под угрозой, ведь мошенники пытаются выкрасть их с банковского счета. Женщина запаниковала, однако злоумышленники предложили ей безопасный вариант: перевести деньги на безопасный счет, который они назовут. Пенсионерка 8 сентября сходила в отделение банка и перевела мошенникам 1 222 400 рублей.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статья 150 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что пенсионерка лично передала мошеннику 340 тысяч рублей.