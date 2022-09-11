Замглавы Василеостровского района проведет два месяца в СИЗО

Василеостровский районный суд Петербурга приняла решение отправить в СИЗО заместителя главы Василеостровского района. Его обвиняют в хищении 77 миллионов рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в городе на Неве Василеостровский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения заместителю главы района. Было принято решение отправить чиновника под стражу до 5 ноября 2022 года.

Отметим, что его считают причастным к хищению 77 млн рублей. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и пунктом “г” части 3 статьи 286 УК РФ (мошенничество и превышение должностных полномочий группой лиц).

Напомним, что ранее суд уже отправил под стражу других фигурантов дела. Одного предпринимателя и специалиста отдела контрактной службы городской поликлиники №3.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские правоохранители задержали заместителя главы Василеостровского района.