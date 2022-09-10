Полиция задержала мигранта за попытку обмануть пенсионерку на 1 млн рублей

В Петербурге полицейским удалось задержать телефонного мошенника “на живца”. Он хотел обмануть пенсионерку на 1 миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба генерального управления МВД по Петербургу, в четверг, 8 сентября, в полицию позвонили из банка. Сообщается, что в отделение банка пришла пожилая женщина и собирается снять 1 млн рублей. Работники сразу заподозрили неладное и расспросили 80-летнюю женщину в надобности такую суммы. Пенсионерка сообщила о том, что ее дочь попала в ДТП и ей необходимо уладить вопрос. А об этом ей рассказал неизвестный человек.

Полиция взялась за дело. Они изготовили ловушку для злоумышленника. Его удалось задержать на Уральской улице. Им оказался 23-летний мигрант. Полиция выяснила, что он нарушает миграционное законодательство.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что пенсионерка лично передала мошеннику 340 тысяч рублей.