В Петербурге задержан замглавы Василеостровского района по подозрению в хищении

Замглавы Василеостровского района задержан в Петербургу по подозрению в хищение бюджетных средств. Его считают причастным к мошенничеству на 77 млн рублей, прошедших по госконтрактам.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Петербургу, главу Василеостровского района может быть причастен к хищению 77 млн рублей, которые должны были быть потрачены на уборку медучреждений района.

По этом делу также были задержаны предприниматель и специалист отдела контрактной службы городской поликлиники №3. Обоих решили отправить в СИЗО. Также обвинения были предъявлены начальнику отдела здравоохранения администрации Василеостровского района и генеральному директору коммерческой структуры, участвовавшей в закупках.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербург задержанный подозреваемый в убийстве сожительницы.