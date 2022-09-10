“Ложный терроризм” вынудил правоохранителей эвакуировать более 6 тысяч петербуржцев

В Петербурге и Ленинградской области полицейским пришлось осмотреть 84 объекта и 12 из них эвакуировать. Причиной таких действий стали сообщения о минировании зданий.

Как стало известно Санкт-Петербургу.ру, в пятницу, 9 сентября, на телефоны и электронные адреса объектов транспорта и образования Петербурга и Ленобласти поступило шесть сообщений о том, что в зданиях заложены взрывные устройства.

Полицейским пришлось обследовать 84 объекта, 12 из которых относятся к образовательным, а остальные транспортные.

На месте правоохранителям не удалось обнаружить взрывчатые вещества или устройства. Администрация также приняла решение об эвакуации 12 помещений. На улицу вышло 6734 человека.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношение социальной инфраструктуры).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербургских школьников вызвали в СК по делу о “ложном терроризме”.