Дружеская попойка в Красном селе обернулась поножовщиной

В Красносельском районе Петербурга двое знакомых распивали спиртные напитки. Однако внезапно между ними вспыхнула ссора, которая обернулась поножовщиной. Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщает Neva.Today, в понедельник, 5 сентября, в полицию позвонила местная жительница. Она сообщила, что в соседней квартире мужчине после ссоры нанесли ножевое ранение. Инцидент произошел в городе Красное Село в квартире на улице Юных Пионеров.

Прибывшие по адресу полицейские обнаружили 52-летнего жителя города. Из-за полученных травм его пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии.

Ему диагностировали колото-резаное ранение левой половины брюшной полости, а также ранение левой почти и брыжейки кишки.

Через несколько часов по “горячим следам” правоохранителям удалось задержать 55-летнего местного жителя. Его подозревают в нанесении ножевых ранений собутыльнику. Инцидент произошел в его квартире во время распития спиртных напитков.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).