Пенсионерка лично передала мошеннику 340 тысяч рублей

В Адмиралтейском районе Петербурга мошенник смог обмануть пожилую женщину. Она самолично передала ему 340 тысяч рублей. Полиция устанавливает личность злоумышленника.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 2 сентября, в полицию обратилась 91-летняя жительница Северной столицы. По словам заявительницы, 1 сентября ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее правнучка стала участницей ДТП и ей срочно требуется крупная сумма денег. Пенсионерка поверила неизвестному и лично передала его 340 тысяч рублей.

В руки полиции попали записи камер видеонаблюдения с места передачи денег. Правоохранители начали поиск злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что мошенники обманули петербургского пенсионера на один миллион рублей, представившись сотрудником “банка”.