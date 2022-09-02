Извращенец в Киришах 1 сентября прогулялся по парку с оголенными половыми органами

В Киришском районе Ленинградской области местная жительница заметила эксгибициониста. Он демонстрировал свои голые “достоинства” прохожим, среди пострадавших могут быть несовершеннолетние, ведь рядом находится образовательно учреждение.

Как сообщает Neva.Today, инцидент произошел четверг, 1 сентября, в одном из парков Киришского района Ленобласти. Женщина позвонила в полицию и сообщила о подозрительном мужчине рядом с рекой Волхов. Он ходил по улице голый, показывая и трогая свои половые органы.

По словам заявительницы, парк расположен поблизости с Дворцом детского и юношеского творчества. Она опасается, что жертвами эксгибициониста могли стать несовершеннолетние дети.

Характерными особенностями извращенца были бежевое пальто и черные короткие шорты. Женщина отметила, что ряом с ним находился велосипед.

Полиция уже устанавливает детали произошедшего.