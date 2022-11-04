На рынке в Пензе случился пожар

Торговый павильон загорелся на ярмарке в Пензе. Пожар произошел в здании, где торговали верхней одеждой.

Как передает телеканал 360, в пожар на пензенской ярмарке начался с павильона верхней одежды. Сильный огонь распространился по всей торговой точке.

Посетителей рынка эвакуировали, поскольку над зданием ярмарки «Красные холмы» уже было нечем дышать. Людей на территории рынка было довольно много, начиная с воскресного дня.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС, есть информация, что торговый павильон загорелся на улице Суворова. Сообщение об этом пришло в половину десятого утра.

В тушении участвовало 12 спецмашин и 43 сотрудника МЧС.

О пострадавших и стоимости ущерба пока ничего не сказано, как и о причине происшествия. Информация уточняется.