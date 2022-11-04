В Петербурге после ложных сообщений о минировании из зданий эвакуировали более тысячи человек

В полицию поступило 6 сообщений о том, что на электронную почту разных организаций пришли письма о заминировании 90 объектов. Среди них - госучреждения и школы.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 3 ноября, с 9 до 15 часов в дежурную часть Главного управления по Санкт-Петербургу и Ленобласти поступило 6 сообщений от разных организаций.

На электронную почту с трех адресов приходили сообщения о заминировании 90 объектов на территории Петербурга и области. Большинство из них, 84 объекта, — это здания государственной власти. Кроме того, эвакуировали 6 образовательных учреждений, среди которых были школы.

Был проведен немедленный осмотр объектов, после чего взрывчатых веществ и взрывных устройств правоохранители не обнаружили.

Всего эвакуировали 1116 человек на шести объектах.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге из-за «ложного» терроризма на улице оказалось более 7 тысяч человек.