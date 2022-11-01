В ЖК Новое Колпино взорвалась газовая труба

В Колпинском районе Петербурга на улице Севастьянова взорвалась подземная газовая труба. Первыми об этом рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Вечером, в понедельник 31 октября, рядом с домом на улице Севастьянова жители ближайших домов услышали резкий хлопок. Впоследствии оказалось, что хлопок произошел от разгерметизации газопровода, об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу.

Из последствий взрыва очевидцы отметили выбитые машинные стекла. Сами же дом находились от эпицентра взрыва на расстоянии около 150 метров. В социальных сетях жители Нового Колпино говорят также о разбитых окнах в домах. До сих пор пахнет газом.

По предварительной информации, никто в ходе происшествия не пострадал. На место уже прибыли сотрудники аварийных служб для восстановительных работ.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в пожаре на Руставели пострадал петербуржец.