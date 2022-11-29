Пермский стрелок выступил в суде с последним словом

Очередное заседание по делу о стрельбе в университете прошло в Пермском краевом суде. Обвиняемому Тимуру Бекмансурову вынесут приговор 28 декабря.

Как передает телеканал360, судья Пермского краевого суда разрешил подсудимому выступить сидя. Тимур Бекмансуров заявил, что он признает свою вину в полном объеме и раскаивается в содеянном. Также он согласился возместить ущерб в полном объеме за счет пенсии по инвалидности и будущей зарплаты и попросил суд учесть состояние его здоровья и сотрудничество со следствием.

На заседании присутствовали потерпевшие, студенты, сотрудники университета и родители погибших студентов. Отец одного из них уверяет, что Тимур Бекмансуров лишь зачитал речь, подготовленную его адвокатом. Пострадавший студент из Ирана сказал, что на его родине за такие преступления приговаривают к пожизненному заключению или смертной казни.

Напомним, что 20 сентября Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском государственном университете. Шесть человек погибли и еще около 40 пострадали.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что полиция задержала мужчину, который в ходе дорожного конфликта на КАД устроил стрельбу в сторону оппонента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.