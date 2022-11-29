За надругательство над несовершеннолетней в Красногвардейском районе задержали гражданина Таджикистана

В отдел полиции с заявлением обратилась несовершеннолетняя девочка. По словам потерпевшей в июне малознакомый ей мужчина надругался над ней в парке.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 27 ноября в отдел полиции по Красногвардейскому району обратилась 14-летняя девочка. Она заявила, что в июне 2022 года, в парке Малиновка, расположенном на Индустриальном проспекте, малознакомый ей мужчина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Во время розыскных мероприятий в Красногвардейском районе задержали 24-летнего гражданина Таджикистана.

На данный момент подозреваемый находится под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в одном из баров в центре Петербурга изнасиловали 22-летнюю девушку.