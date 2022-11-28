Четырех мужчин госпитализировали после драки в Металлострое

Субботним вечером в Металлострое у посетителей кафе на Полевой улице возник конфликт. Урегулировать конфликт словесно не получилось, поэтому четверо из кафе отправились прямиком в больницу.

Как сообщает Neva.Today ночью, в субботу, 27 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе Металлостроя произошла массовая драка.

Инцидент произошел на Полевой улице, двоих из шести участников драки удалось задержать. Остальных четверых с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.

Причина вспыхнувшего конфликта неизвестна. В кафе, где подрались мужчины нет камер видеонаблюдения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге спустя месяц задержали 19-летнего молодого человека, который напал на 22-летнего охранника в Приморском районе.