В Ломоносовском районе обнаружили труп мужчины

На улице Дачная 27 ноября сгорел каркасный дом. В пожаре погиб мужчина, который был нанят владельцем участка в качестве разнорабочего.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около пяти часов утра, 27 ноября в отдел полиции по Ломоносовскому району поступило сообщение о том, что после локализации пожара каркасного дома на улице Дачная был обнаружили труп. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили сильно обгоревший труп мужчины, без внешних признаков насильственной смерти.

Выяснилось, что участок, на котором произошел пожар, принадлежит 24-летнему мужчине. Он пояснил, что в конце октября нанял разнорабочего, который проживал в указанном доме. Владелец участка признался, что рабочий часто злоупотреблял спиртными напитками.

Предварительная причина возгорания заключается в неисправности электроприборов отопления. Тело мужчины направили в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге задержали мужчину, который подозревается в поджоге жилого дома в Кировском районе Ленинградской области.