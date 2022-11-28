  • 28 Ноябрь 2022
USD 29.11.2022 60.7520 +0.2723
USD ММВБ 19:15 61.1948  
EUR 29.11.2022 63.3008 +0.4246
EUR ММВБ 19:15 63.9163  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Ломоносовском районе обнаружили труп мужчины

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

На улице Дачная 27 ноября сгорел каркасный дом. В пожаре погиб мужчина, который был нанят владельцем участка в качестве разнорабочего.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около пяти часов утра, 27 ноября в отдел полиции по Ломоносовскому району поступило сообщение о том, что после локализации пожара каркасного дома на улице Дачная был обнаружили труп. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили сильно обгоревший труп мужчины, без внешних признаков насильственной смерти.

Выяснилось, что участок, на котором произошел пожар, принадлежит 24-летнему мужчине. Он пояснил, что в конце октября нанял разнорабочего, который проживал в указанном доме. Владелец участка признался, что рабочий часто злоупотреблял спиртными напитками.

Предварительная причина возгорания заключается в неисправности электроприборов отопления. Тело мужчины направили в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге задержали мужчину, который подозревается в поджоге жилого дома в Кировском районе Ленинградской области.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram