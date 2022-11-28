Во Всеволожском районе трое неизвестных напали на пенсионерку в ее квартире

Трое неизвестных вломились в квартиру пенсионерки в поселке Дубровка и угрожая ей ножом вымогали деньги. После получения 12 тысяч рублей все трое скрылись с места преступления.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около восьми часов вечера, 27 ноября в отдел полиции по Всеволожскому району обратилась 69-летняя пенсионерка. Женщина сообщила о том, что трое неизвестных напали на нее в собственной квартире.

Со слов потерпевшей, 27 ноября, около шести часов вечера трое неизвестных сломали замок ее входной двери, среди нападавших были двое мужчин и одна женщина. Один из мужчин угрожал пенсионерке ножом и требовал деньги. Женщина в это время похитила из сумки потерпевшей 12 тысяч рублей. Затем все трое скрылись с места преступления.

Сотрудники полиции без труда нашли двух участников преступления, ими оказались 43-летняя женщина почтальон и ее безработный 43-летний сожитель. Примет третьего соучастника пенсионерка не запомнила.

Подозреваемые заключены под стражу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Ленобласти неизвестный проник в дом в коттеджном поселке и похитил деньги и золотые часы. Сумма ущерба оценивается в 278 318 рублей.