Обманутой пожилой петербурженке выплатят 110 тысяч рублей

Прокуратура Петербурга потребовала возместить ущерб пенсионерке и взыскать с мошенника 110 тысяч рублей. Ранее 93-летнюю женщину обманул псевдо сантехник.

По данным Патрульного Петербурга, 24 августа, мужчина притворился сантехником и проник в квартиру к жительнице блокадного Ленинграда под предлогом устранения протечки в ее квартире.

Мужчина убедил женщину в том, что она заливает соседей и сказал, что ей нужно полностью заменить все сантехническое оборудование. За свою работу лживый сантехник потребовал 10 тысяч рублей. Как только пенсионерка удалилась в другую комнату, мошенник похитил из прихожей 100 тысяч рублей и сбежал. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статье 158 УК РФ (кража) и части 2 статье 159 УК РФ (мошенничество).

Прокурор Кировского района направил в суд заявление о взыскании с обвиняемого 110 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербуржцев предупредили о новых схемах работы телефонных мошенников. Теперь злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о расследовании дела о массовой утечке банковских данных, которое проводится по поручению Центрального банка РФ.