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В Ленобласти обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями

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© Фото: Baltphoto

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Трое товарищей выпивали в одной из коммунальных квартир в городе Тосно. Однако внезапно возникший конфликт испортил вечер каждому из них.

По данным ALLNW, поздним вечером 24 ноября, в отделение полиции по Тосненскому району сообщили о том, что в одной из коммунальных квартир на улице Боярова обнаружили труп.

Сотрудники полиции, приехавшие на вызов, нашли тело 41-летнего мужчины с ножевым ранением. Буквально через час ими были задержаны двое подозреваемых. Мужчины признались, что они выпивали вместе с потерпевшим. Во время возникшей ссоры один из мужчин нанес другому удар ножом.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Калининском районе Петербурга молодой человек зарезал пенсионерку, которая занималась скандинавской ходьбой в Пискаревском парке.

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