Для оказания помощи жительнице Московского района медикам пришлось вызвать МЧС

В Московском районе для оказания помощи петербурженке медикам пришлось вскрывать дверь. Хозяйку квартиры госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 23 ноября, около девяти часов вечера в отдел полиции по Московскому району поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Свеаборгская, требуется открывание двери с помощью сотрудников МЧС в присутствии сотрудников полиции.

После вскрытия двери, в квартире была обнаружена 40-летняя женщина в тяжелом состоянии. У нее диагностировали множественные гематомы туловища и конечностей, хронический гепатит с исходом в цирроз печени. Петербурженка была немедленно госпитализирована.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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