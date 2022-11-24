В пожаре на Фуршатской улице пострадали двое мужчин

Вечером в Центральном районе загорелась комната в коммунальной квартире. В момент возгорания в ней находились двое мужчин.

Как передает пресс-служба МЧС, 24 ноября около шести часов вечера поступило сообщение о пожаре в Центральном районе в доме № 54 на Фуршатской улице.

Возгорание произошло в четырехкомнатной коммунальной квартире. Сгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. В пожаре пострадали двое мужчин, их немедленно госпитализировали.

На тушение пожара потребовалось четыре единицы техники и 20 человек личного состава. Возгорание ликвидировали за час.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что ранним утром 24 ноября в доме на Пискаревском проспекте загорелась двухкомнатная квартира. Несмотря на оперативное реагирование, спасателям не удалось спасти мужчину, который в этот момент находился в квартире.