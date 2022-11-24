В пожаре в Красногвардейском районе погиб мужчина

Ранним утром в Красногвардейском районе произошел пожар в двухкомнатной квартире.

Как передает пресс-служба МЧС, около семи утра 24 ноября поступило сообщение о пожаре в доме № 17 на Пискаревском проспекте. В двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади два квадратных метра.

Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. К сожалению, на месте пожара обнаружили тело мужчины.

Над ликвидацией пожара работали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о пожаре, который произошел в центре города. В одном из домов на Пяти углах загорелась вентиляционная труба, после чего пламя перекинулось на кровлю здания. К счастью, обошлось без пострадавших.