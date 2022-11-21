В Индонезии более 40 человек стали жертвами землетрясения

В Индонезии произошло крупное землетрясение на острове Ява. Около 100 человек считаются пропавшими без вести.

По данным Патрульного Петербурга, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находится в 74 километрах юго-восточнее столицы страны Джакарты. Число погибших достигло уже 44 человека, в основном это жители округа Чианджур в провинции Западная Ява. Не менее 100 человек считаются пропавшими без вести. Повреждено более чем 700 зданий, среди которых есть школы и больницы.

Отметим, что в Индонезии довольно часто происходят землетрясения. Самое крупное было зафиксировано в 2004 году, тогда погибло около 230 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что российский ученый разработал метод прогнозирования волн-убийц.