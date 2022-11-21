В Невском районе с алкогольным отравлением госпитализировали 12-летнего мальчика

Подростка в тяжелом состоянии обнаружили прохожие. Очевидцы вовремя вызвали скорую помощь, сейчас врачи борются за жизнь мальчика.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 20 ноября в отдел полиции по Невскому району поступило сообщение из больницы о том, что 19 ноября в десять вечера госпитализировали 12-летнего ребенка с алкогольным отравлением. Стало известно, что подростка обнаружили прохожие на скамейке у одного из домов на улице Бадаева. У мальчика диагностировали токсичное действие этанола, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Отмечается, что ребенок воспитывается в полной семье. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе нашли тело женщины. Ее собутыльник утверждал, что она просто заснула и ему не удалось ее разбудить.