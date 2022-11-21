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В воскресенье вечером произошел пожар на Пяти углах

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© Фото: Baltphoto

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На Загородном проспекте в доме № 18 загорелась кровля. Несмотря на то, что район Пяти углов очень популярен у жителей и гостей города, обошлось без пострадавших.

Как передает пресс-служба МЧС, сообщение о возгорании поступило около шести вечера. В двухэтажном здании загорелась вентиляционная труба, затем пламя перекинулось на кровлю дома. О пожаре

С ликвидацией пожара справились быстро, было привлечено пять единиц техники и 25 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петроградском районе Петербурга в районе шести утра в субботу, произошел пожар в коммуналке. В комнате площадью 12 квадратных метров выгорела обстановка на площади 1 квадратный метр. В результате пожара пострадала женщина, она была незамедлительно госпитализирована в больницу.

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