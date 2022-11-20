В Ленобласти 71-летннюю пенсионерку обманули на сумму более миллиона рублей

Злоумышленники на протяжении месяца раскручивали женщину на крупную сумму. Наивная пенсионерка, доверившись негодяям, перевела более миллиона рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером, 18 ноября в отдел полиции по Выборгскому району Ленобласти с заявлением о мошенничестве обратилась 71-летняя пенсионерка. Женщина заявила, что в период с 6 октября по 7 ноября она общалась с неизвестными в социальных сетях. Злоумышленники представились сотрудниками инвестиционного фонда и на протяжении месяца уговаривали ее перевести деньги на неустановленные счета.

Пожилая женщина даже не подозревала, что ее обманывают и перевела преступникам 1 316 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе Петербурга пожилой мужчина, работающий ведущим конструктором предприятия, стал жертвой мошенничества и перевел злоумышленникам 2,5 миллиона рублей.