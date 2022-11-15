Перевозивший психотропные вещества в желудке наркокурьер был задержан в Пулково

В аэропорту Пулково сотрудниками таможни был задержан не только курьер, но и организатор канала контрабанды. Им оказалась гражданка Российской Федерации.

Как передает пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ, сотрудникам таможни аэропорта Пулково удалось пресечь канал контрабанды наркотических веществ из Южной Америки. Задержанный перевозил наркотики из Бразилии за денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Мужчина пытался провезти 1 килограмм психотропных веществ в своем желудочно-кишечном тракте.

На территории аэропорта была также задержана женщина, которая получала наркотик и затем продавала его в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что она же и являлась организатором канала контрабанды.

На данный момент контрабандисты находятся под стражей, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что наркокурьер, который расплатился за доставку пиццы поддельными деньгами отправится в колонию на три года.