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Пожилую петербурженку обманули на сумму почти в 2 млн рублей

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© Фото: Baltphoto

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Коренная петербурженка, пережившая годы Великой Отечественной войны была обманута мошенником по телефону. Бессовестный человек добивался от нее личных данных на протяжении десяти дней.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 14 ноября в отдел полиции по Кировскому району обратилась пенсионерка с заявлением о том, что с начала ноября на протяжении десяти дней ей на телефон звонил неизвестный и представлялся сотрудником службы безопасности Центробанка. Мошенник на протяжении десяти дней убеждал пожилую женщину, что для обеспечения безопасности денежных средств ей необходимо передать данные своего банковского счета.

В конечном итоге женщина поддалась на провокацию, после которой с ее счета было списано 1 963 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество)

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, об очередной жертве мошенничества. 75-летнюю женщину убедили перевести более семи миллионов рублей на якобы безопасный счет.

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