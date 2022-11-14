Забивший до смерти товарища во время попойки петербуржец получил пять лет строгача

Суд отправил за решетку мужчину, до смерти забившего своего собутыльника на Садовой. В колонии душегуб проведет ближайшие пять лет.

Октябрьский районный суд огласил приговор мужчине, который признан виновным в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие за собой смерть по неосторожности), об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным суда, ночью 19 декабря 2021 года обвиняемый, будучи пьяным, поссорился со своим знакомым в квартире дома №123 по улице Садовая. Во время конфликта, агрессор нанес потерпевшему не менее восьми ударов в области головы и не менее одного удара в область шеи тупым твердым предметом.

Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Суд вынес приговор мужчине в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что забивший молотком товарища на улице Мира петербуржец предстанет перед судом.