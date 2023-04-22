В Петербурге задержали заядлую мошенницу, обманувшую пенсионерку почти на 3 млн рублей

За обман пенсионерки почти на 3 миллиона рублей задержали женщину, которую днем ранее поймали за аналогичное преступление. Подозреваемую арестовали.

Злоумышленницу задержали во Фрунзенском районе Петербурга. По версии следствия, гражданка обвела вокруг пальца пенсионерку, предложив ей свою помощь в приобретении квартиры. В отдел полиции 76-летняя пострадавшая обратилась 20 апреля. Об этом сообщает "Патрульный Петербурга".

По словам петербурженки, с женщиной по имени "Виктория" она познакомилась в конце августа 2022 года во дворе дома. Тогда новая знакомая предложила пенсионерке свою помощь в приобретении квартиры.

В феврале от "Виктории" поступило предложение о покупке недвижимости за 2 850 000 рублей. Пенсионерка согласилась и передала деньги знакомой, а затем не видела ни квартиры, ни самой «Виктории». Было возбуждено уголовное дело.

Спустя некоторое время, 21 апреля правоохранители установили, что к произошедшему причастна 66-летнея гражданка. Более того, днем ранее ее задержали за аналогичное преступление. Фигурантке избрали меру пресечения в виде ареста.