Из школы на проспекте Культуры после возгорания в кабинете эвакуировали более 50 человек

В одной из школ Калининского района произошло возгорание, из-за которого на улицу вывели более 50 человек. Среди эвакуированных оказалось около 40 детей.

Все произошло около пяти часов вечера 21 апреля в школе на проспекте Культуры. Оказалось, что в одном из кабинетов на четвертом этаже здания огонь разошелся на площади два "квадратных метра".

На место оперативно выехали пять единиц техники от МЧС и 23 человек личного состава. Еще до прибытия спасателей с места происшествия эвакуировали 53 человека, среди которых было 39 детей.

Потушить огонь специалисты смогли в 17:18. Сведения о пострадавших в настоящий момент не поступали. Все детали и причины возгорания устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что более 100 человек вывели из детского сада на улице Лени Голикова после угроз лжеминеров.