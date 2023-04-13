В школе на проспекте Науки 16-летний подросток, открывший стрельбу, травмировал несколько человек

В Калининском районе Санкт-Петербурга подросток открыл стрельбу в учебном заведении. В результате произошедшего пострадали как минимум четыре человека.

Сообщение о стрельбе поступило от преподавателей школы на проспекте Науки днем 13 апреля. Уточнялось, что подросток травмировал двух восьмиклассников в туалете, а еще двух на подходе к учреждению. Злоумышленника задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Несовершеннолетний взял пистолет с собой на учебу. В результате пострадавшие получили непроникающие ранения легкой степени. В школу приехали сотрудники Следственного комитета и полицейские.

По словам самого злоумышленника, таким образом он просто "хотел пошутить". В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на проспекте Обуховской обороны из окна здания трое злоумышленников открыли стрельбу по гендиректору петербургской фирмы.