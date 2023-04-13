На Обуховской Обороны трое молодых людей открыли стрельбу по гендиректору фирмы

В Невском районе группа молодых людей обстреляла гендиректора одной из городских фирм. Подозреваемых задержали.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, все произошло в доме 195 на проспекте Обуховской обороны. Около половины 11 утра 12 апреля к правоохранителям обратился гендиректор петербургской фирмы, который заявил о стрельбе из окна.

После 46-летний мужчина пояснил, что, находясь на восьмом этаже его дома, неизвестный выкрикивал угрозы, а затем открыл стрельбу из предмета, схожего с ружьем. Сразу же у подъезда специалисты поймали трех молодых людей 20-23 лет с пневматическим ружьем.

Злоумышленников после составления протокола поместили в СПСЗЛ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во дворе на улице Костюшко пенсионер открыл стрельбу из пистолета для страйкбола по электрику управляющей компании.