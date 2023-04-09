В ТРК на Савушкина посетителей напугала женщина с ребенком, бросавшаяся едой

Посетителей торгово-развлекательного комплекса в Приморском районе напугала шумная женщина, раскидывавшаяся едой. Известно, что у нарушительницы общественного порядка была коляска с ребенком.

Все произошло вечером 8 апреля на улице Савушкина в ресторане быстрого питания "Вкусно и точка". Заведение находится в ТРК "Меркурий", откуда к правоохранителям обратилась обеспокоенная петербурженка. Об этом сообщает "МК в Питере" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, в ресторане напротив нее сидела женщина, которая нарушала общественный порядок криком и нецензурной бранью в сторону посетителей заведения. Также неизвестная раскидывалась едой. Уточняется, что рядом с женщиной стояла коляска с маленьким ребенком.

Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.