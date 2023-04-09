На Партизана Германа ревнивый пенсионер открыл стрельбу по собутыльнику

В Красносельском районе пенсионер приревновал родственницу хозяина квартиры к своему другу. Все закончилось стрельбой и задержанием пожилого ревнивца.

Как стало известно Cанкт-Петербург.ру, 8 апреля на Партизана Германа в доме 8, корпус 2 произошла ссора на почве ревности. Два мужчины распивали спиртное в гостях у друга с родственницей хозяина квартиры, из-за которой позже и повздорили гости.

О стрельбе в квартире правоохранителям сообщили из скорой около пяти часов вечера. Оказалось, что между 24-летним неработающим петербуржцем и его 59-летним знакомым после застолья произошел конфликт на почве ревности к 52-летней гражданке, являющейся родственницей 25-летнего хозяина квартиры. В ходе ссоры пенсионер произвел один выстрел в шею втором приглашенному гостю.

Пострадавшего забрали медики с травматическим ранением шеи в удовлетворительном состоянии. Стрелявшего мужчину поместили в СПСЗЛ, предварительно изъяв у него травматический и пневматический пистолеты, а также более 84 патронов.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали мигранта, который зарезал друга из-за ревности. Погибшего обнаружили на складе в феврале.