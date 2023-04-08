На Думской и Ломоносова прикрыли последние бары по делу о спаивании подростков

Этой ночью следователи совместно с сотрудниками Росгвардии и полиции провели очередной рейд по оставшимся заведениям на Думской улице и улице Ломоносова. В итоге все бары были закрыты и опечатаны.

В пресс-службе ГСУ СК Петербурга сообщили, что очередная проверка прошла с 7 на 8 апреля в рамках уголовного дела, которое было возбуждено еще в конце февраля-начале марта текущего года. Тогда в Сети появилось объявление о мероприятии для несовершеннолетних, на котором реализовывалась алкогольная продукция. В пресс-службе уточнили, что за минувшую ночь следственные действия продолжили в 13 барах на улице Ломоносова.

Известно, что в одном из заведений работники забаррикадировались внутри, поэтому понадобилась помощь пожарных, чтобы вскрыть двери. В итоге, все оставшиеся бары на Думской и Ломоносова закрыли примерно к половине четвертого утра.

Посетителям же, которые находились в баре, пришлось показать паспорт для подтверждения совершеннолетия, а после искать другое место для отдыха прямо посреди ночи. Напомним, что в марте на улицах Думской и Ломоносова силовики уже закрыли около двух десятков баров.

В настоящий момент специалисты ищут предметы и документы, которые могут быть интересны для следствия. Лица, которые спаивали подростков, продолжают устанавливаться.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в феврале после рейда петербургской полиции из баров города было изъято полсотни литров алкоголя и составлено 32 протокола об различных административных нарушениях.