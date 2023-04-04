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После взрыва в петербургском кафе к медикам обратились уже как минимум четыре десятка человек

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© Фото: Санкт-Петербург.ру

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После взрыва в петербургском кафе помощь медиков понадобилась как минимум 40 пострадавшим. 

Количество пострадавших в результате взрыва кафе на Университетской набережной в Петербурге увеличилось до 40 человек. В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что 25 человек сейчас остаются в больницах под присмотром врачей, а пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. 

Также известно, что среди пострадавших есть трое несовершеннолетних. Им также оказали необходимую помощь.

Напомним, что инцидент произошел 2 апреля в "Стрит-баре", где была назначена встреча граждан с военным корреспондентом, блоггером Владленом Татарским. В ходе мероприятия произошел  мощный взрыв, в результате которого мужчина скончался. Подозреваемую в совершении преступления задержали.

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