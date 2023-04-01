В Петербурге 59-летний отец 13 детей попал к врачам после ДТП и избиения

В Приморском районе 59-летнему отцу 13 детей не повезло нарваться на трех злоумышленников, которым не понравилось место, где мужчина остановил машину. Пострадавшего забрали в больницу.

Избиение произошло на улице Лидии Зверевой после, вероятно, намеренно спровоцированного ДТП. По словам сына пострадавшего, конфликт между его отцом и злоумышленниками на Renault произошел после того, как мужчина остановил машину, чтобы высадить детей. Известно, что семья приехала в Петербург из загородного дома, чтобы обсудить присуждение награды "Мать героиня". Об этом сообщает 78.ru.

Все началось с перепалки, но закончилось жестоким избиением и удушьем. Двоих нападавших удалось задержать. Пострадавшему оказали помощь врачи. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жителей Петербурга отправили в колонию за избиение пенсионера и стрельбу по окнам.