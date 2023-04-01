По факту травмирования туриста глыбой льда в центре Петербурга проводится проверка

В Петербурге по факту получения травмы туристом в самом центре Северной столицы Следственный комитет РФ организовал проверку. Информация о пострадавшем гражданине не так давно появилась в Сети.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с падением глыбы льда на туриста. Молодой человек получил травму на Невском проспекте в Петербурге. Предполагается, что инцидент мог произойти из-за ненадлежащей работы коммунальщиков по очистке зданий. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время по факту произошедшего организована проверка. Глава СК РФ поручил и.о. руководителя Олегу Бобкову представить доклад о ее результатах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге скончался гражданка Эстонии, которой в 2010 году на голову упала ледяная глыба.