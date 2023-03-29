В центре Петербурга иномарка сбила пешехода и влетела в стену

В Адмиралтейском районе женщина попала под колеса иномарки. Автомобилистка не справилась с управлением и вылетела на тротуар, а после врезалась в стену.

Вечером 28 марта в центре Петербурга, недалеко от станции метро "Звенигородская" девушка, управляя автомобилем, не попала в поворот и на скорости сбила пешехода на тротуаре. Об этом пишет телеканал "360".

По предварительным данным, автоледи не справилась с управлением, поэтому машину выкинуло на тротуар. Иномарка задела 52-летнюю гражданку, которой потребовалась помощь медиков.

После инцидента пешехода забрала скорая, на место прибыли экстренные службы. При этом о состоянии водителя информации пока не поступало.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.