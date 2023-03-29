В Красногвардейском районе у петербуржца, испачкавшего газон, нашли более 50 подозрительных свертков

В Красногвардейском районе тишину нарушил злоумышленник, швырнувший на газон странный предмет. После этого правоохранители задержали молодого человека, в квартире у которого нашли несколько десятков свертков с неустановленным веществом.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, об инциденте на Заневском проспекте, 29 правоохранители узнали 27 марта около восьми часов вечера. Оказалось, что неизвестный швырнул на газон подозрительный предмет, после чего произошел хлопок.

Подозреваемого при помощи камер нашли в своей квартире на Заневском проспекте. У 24-летнего мужчины после осмотра помещения изъяли 56 свертков с неизвестным содержимым, которые внешне напоминали петарды.

Подозреваемого доставили в отдел для составления протокола, а затем перевели в СПСЗЛ. Изъятые предметы отправили на экспертизу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в феврале правоохранители Московского района провели обыск в квартире петербуржца, который был задержан с автоматом в магазине.