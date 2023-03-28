На Руднева пьяная петербурженка по неосторожности напоролась на стекло и скончалась до приезда медиков

В Выборгском районе пьяное застолье закончилось для петербурженки смертью. Женщина по неосторожности упала на стекло, после чего, как ни в чем не бывало, продолжила распивать спиртные напитки, но в результате умерла, не дождавшись приезда скорой.

Оказалось, что 46-летняяя гражданка скончалась в квартире на улице Руднева. О трупе по указанному адресу правоохранителям стало известно 27 марта. Также в помещении находились нетрезвые 53-летний хозяин квартиры и его 42-летняя сожительница. Об этом сообщает Neva.Today.

По словам доставленных в отделение граждан, во время распития спиртного петербурженка случайно разбила стеклянную бутылку, после чего поскользнулась и упала на осколки. В связи с этим на ноге женщины появилась резаная рана. Кровь пытались остановить бинтом и продолжили застолье, но пострадавшей стало хуже. В итоге было принято решение вызвать скорою, но женщина не смогла ее дождаться и скончалась.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.