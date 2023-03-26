На Авиаконструкторов снайпер прострелил окно квартиры на седьмом этаже

В Приморском районе в окно квартиры, расположенной на седьмом этаже, выстрел неизвестный снайпер. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

К правоохранителям 37-летний мужчина с улицы Авиаконструкторов, занимающийся столярным производством, обратился 25 марта. Гражданин рассказал, что неизвестный открыл стрельбу по его квартире, расположенной на седьмом этаже здания. Об этом пишет Neva.Today.

С места инцидент специалисты изъяли деформированную пулю со свинцовым сердечником. Оказалось, что неизвестный выстрели в окно в один из дней с 18 по 25 марта. В результате был поврежден стеклопакет окна.

Владелец квартиры написал заявление. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.