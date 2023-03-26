В Петроградском районе юной петербурженке отчим прижег колено тлеющей сигаретой

Несовершеннолетняя жительница Петроградского района обратилась к врачам с сильным термическим ожогом колена. Оказалось, что девочка пострадала от рук отчима, прижегшим ее ногу сигаретой.

Все произошло еще ночью 18 марта, но в больницу пострадавшая пришла только 25 числа. Она рассказала, что по месту жительства в квартире дома на улице Большая Зеленина отчим потушил о ее левое колено тлеющую сигарету. Об этом рассказал "Патрульный Петербурга".

В результате у 15-летнего подростка диагностировали термический ожог 2-й степени области коленного сустава. После оказания медицинской помощи несовершеннолетнюю отпустили домой на самостоятельное лечение.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.